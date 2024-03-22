Закон про мобілізацію 2024 — українцям розповіли, коли запрацюють нові правила

Новий законопроєкт про мобілізацію. Колаж Новини.LIVE

Як відомо, ще на початку лютого 2024 року, український парламент підтримав новий законопроєкт, який запроваджує зміни у процеси мобілізації. Після до тексту проєкту закону було внесено понад 4000 правок, які розглядаються донині.

Коли законопроєкт № 10449 буде готовий до другого читання та коли набуде чинності після того, як народні депутати ухвалять рішення, розбираємося далі в матеріалі.

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Коли законопроєкт № 10449 направлять до ВРУ на друге читання

Як заявив народний депутат Ярослав Железняк, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд поправок до законопроєкту 12 березня. Тож винести остаточний документ на голосування можна буде тоді, коли усі правки буде перевірено та враховано. А їх загалом 4 269.

Попередньо народний депутат, член профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявляв, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки може закінчити з правками, сформувати висновок та проголосувати до кінця березня-початку квітня.

Відповідно після цього законопроєкт направлять на друге читання. Поки що конкретних дат, коли це може відбутися немає.

Однак народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина підтвердила в розмові із журналісткою каналу Новини.LIVE Галиною Остаповець, що є великі сподівання що Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки встигне розглянути правки до кінця березня.

Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію

Як вказано у тексті законопроєкту № 10449, Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, окрім положень:

ст. 6 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

ч. 4 про подання МВС України у порядку, встановленому Кабміном, до територіальних центрів комплектування відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

та інших військових формувань в особливий період; ч. 5 про подання Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України у порядку, встановленому КМУ, до ТЦК відомостей про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України водні транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Деяких положень ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу"

ч. 6 ст. 1, де зазначено, що військовий обов’язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні. У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у ЗСУ , Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;

, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України; ч. 2 ст. 26 щодо звільнення чинних військових з військової служби.

Важливо зауважити, що публікація закону відбувається після підписання президентом України.

Раніше ми писали, що новий законопроєкт про мобілізацію зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.

Нагадаємо, ми розповідали, чи будуть мобілізувати осіб з 18 років за новим законопроєктом.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволять оновлювати військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП.