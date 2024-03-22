Закон о мобилизации 2024 — украинцам рассказали, когда заработают новые правила

Новый законопроект о мобилизации. Коллаж Новини.LIVE

Как известно, еще в начале февраля 2024 года украинский парламент поддержал новый законопроект, который вносит изменения в процессы мобилизации. В текст проекта закона было внесено более 4000 правок, которые рассматриваются по сей день.

Когда законопроект № 10449 будет готов ко второму чтению и когда вступит в силу после того, как народные депутаты примут решение, разбираемся далее в материале.

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Когда законопроект № 10449 направят в ВРУ на второе чтение

Как заявил народный депутат Ярослав Железняк, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению поправок к законопроекту 12 марта. Так что вынести окончательный документ на голосование можно будет тогда, когда все правки будут проверены и учтены. А их в общей сложности 4 269.

Предварительно народный депутат, член профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявлял, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки может закончить правки, сформировать заключение и проголосовать до конца марта-начала апреля.

Соответственно после этого законопроект направят на второе чтение. Пока конкретных дат, когда это может произойти, нет.

Однако народная депутатка из фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина подтвердила в разговоре с журналисткой канала Новини.LIVE Галиной Остаповец, что есть большие надежды, что Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки успеет рассмотреть правки до конца марта.

Когда вступит в силу новый закон о мобилизации

Как указано в тексте законопроекта № 10449, Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений:

ст. 6 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

ч. 4 о представлении МВД Украины в порядке, установленном Кабмином, в территориальные центры комплектования сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период;

и других военных формирований в особый период; ч. 5 о представлении Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственной службой морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины в порядке, установленном КМУ, в ТЦК сведений о зарегистрированных в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины водных транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

Некоторых положений ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"

ч. 6 ст. 1, где указано, что воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине. В случаях, предусмотренных законом, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в ВСУ , Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины;

, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины; ч. 2 ст. 26 об увольнении действующих военных с военной службы.

Важно отметить, что публикация закона происходит после подписания президентом Украины.

Ранее мы писали, что новый законопроект о мобилизации обяжет военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Напомним, мы рассказывали, будут ли мобилизовать лиц с 18 лет по новому законопроекту.

Также мы сообщали, что военнообязанным мужчинам в Украине разрешат обновлять военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП.