Чоловік і дружина в ЗСУ - хто може звільнитися

Сім’я військових. Фото: "Голос України"

Якщо обидва члени подружжя, чоловік і дружина, проходять службу в Збройних силах України і мають при цьому хоча б одну спільну неповнолітню дитину — то один із подружжя може звільнитися з армії для догляду за цією дитиною. Та право на це має лише дружина, чоловік не може звільнитися за такою підставою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення для догляду за дитиною

До юристів звернулася дружина військовослужбовця з питанням, чи можливий варіант зі звільненням її чоловіка, якщо вона теж мобілізується до Збройних сил України.

При цьому у подружжя є неповнолітня дитина — саме для догляду за нею і потрібна демобілізація одного з подружжя.

Хто має право — чоловік чи дружина

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що військовослужбовці можуть звільнятися з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин — скажімо, для догляду за неповнолітньою дитиною, якщо і чоловік, і дружина перебувають у ЗСУ.

Та це правило стосується лише жінок, а не чоловіків.

"Тобто, якщо обоє з подружжя проходять військову службу право на звільнення має лише дружина", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть призвати чоловіка, якщо дружина служить в ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що говорить закон про звільнення з армії через хворобу дружини.