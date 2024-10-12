Звільнення із ЗСУ через хворобу дружини — правила та коли це можливо

Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон
Хвороба дружини не є підставою для звільнення чоловіка з армії, навіть за наявності дитини. Для того, аби чоловік отримав право на звільнення із ЗСУ, у дружини мають офіційно встановити інвалідність.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Александрович.
Звільнення із ЗСУ
Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з певних поважних причин.
До юристів звернувся військовослужбовець із питанням про можливість звільнення через сімейні обставини: "У дружини виявили туберкульоз легень відкритої форми, чи маю я змогу звільнитися, щоб доглядати за дитиною?"
Хвора дружина — коли цей факт є підставою для звільнення
Юрист пояснив, що сам по собі факт хвороби дружини, навіть за наявності неповнолітньої дитини, не є підставою для звільнення чоловіка з військової служби.
"Можете звільнитися з ЗСУ, якщо дружині буде встановлена інвалідність", — пояснив Євген Александрович, додавши, що дружині необхідно буде пройти МСЕК та отримати рішення про догляд.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може звільнитися з лав ЗСУ вже зараз.
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