Звільнення із ЗСУ через хворобу дружини — правила та коли це можливо

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Хвороба дружини не є підставою для звільнення чоловіка з армії, навіть за наявності дитини. Для того, аби чоловік отримав право на звільнення із ЗСУ, у дружини мають офіційно встановити інвалідність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Александрович.

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Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з певних поважних причин.

До юристів звернувся військовослужбовець із питанням про можливість звільнення через сімейні обставини: "У дружини виявили туберкульоз легень відкритої форми, чи маю я змогу звільнитися, щоб доглядати за дитиною?"

Хвора дружина — коли цей факт є підставою для звільнення

Юрист пояснив, що сам по собі факт хвороби дружини, навіть за наявності неповнолітньої дитини, не є підставою для звільнення чоловіка з військової служби.

"Можете звільнитися з ЗСУ, якщо дружині буде встановлена інвалідність", — пояснив Євген Александрович, додавши, що дружині необхідно буде пройти МСЕК та отримати рішення про догляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може звільнитися з лав ЗСУ вже зараз.

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