Муж и жена в ВСУ - кто может уволиться

Семья военных. Фото: "Голос України"

Если оба супруга, муж и жена, проходят службу в Вооруженных силах Украины и имеют при этом хотя бы одного общего несовершеннолетнего ребенка — то один из супругов может уволиться из армии для ухода за этим ребенком. Но право на это имеет только жена, муж не может уволиться по такому основанию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увольнение по уходу за ребенком

К юристам обратилась жена военнослужащего с вопросом, возможен ли вариант с увольнением ее мужа, если она тоже мобилизуется в Вооруженные силы Украины.

При этом у супругов есть несовершеннолетний ребенок — именно для ухода за ним и нужна демобилизация одного из супругов.

Кто имеет право — муж или жена

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что военнослужащие могут увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — скажем, для ухода за несовершеннолетним ребенком, если и муж, и жена находятся в ВСУ.

Но это правило касается только женщин, а не мужчин.

"То есть, если оба супруга проходят военную службу, право на увольнение имеет только жена", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли призвать мужа, если жена служит в ВСУ.

Также мы сообщали о том, что говорит закон об увольнении из армии из-за болезни жены.