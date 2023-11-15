Коли працівники ТЦК можуть перевіряти документи в перехожих — пояснення юриста

Люди в військовій формі перевіряють документи в чоловіка. Фото: armyinform.com.ua

Під час мобілізації чоловіки в Україні можуть отримувати повістки в багатьох місцях. Нерідко співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевіряють на вулиці документи в перехожих.

Адвокат Володимир Крекотня відповів, чи є такі дії працівників ТЦК законними.

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Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи в перехожих

"У мережі бачив відео, де працівник ТЦК зупиняє пересічного чоловіка і показує йому якесь посвідчення, видане комендантом ТЦК, яке начебто надає уповноваження на перевірку документів", — розповів Крекотня.

Відповідно до законів, немає бланків посвідчень, які б давали право працівникам ТЦК та СП перевіряти документи просто так.

"Так само, ані комендант, ані начальник ТЦК не має повноважень видавати подібні посвідчення. Враховуйте це, якщо на вулиці до вас звернеться людина у формі та вимагатиме ваші документи, пред’явивши подібне посвідчення", — пояснив адвокат.

У яких випадках перевірка документів працівниками ТЦК законна

Уповноважена особа може вимагати від іншої особи показати документи, що підтверджують її особистість та громадянство України або спеціальний статус, у випадках, зазначених у законі:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — додав Крекотня.

Нагадаємо, що працівники ТЦК і СП почали активно використовувати систему "Оберіг" — єдиний держреєстр військовозобов'язаних в Україні. Адвокат Роман Сімутін розповів, чи законне таке використання.