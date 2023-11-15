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Когда работники ТЦК могут проверять документы у прохожих — объяснение юриста

15 ноября 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Когда работники ТЦК могут проверять документы у прохожих — объяснение юриста
Люди в военной форме проверяют документы у мужчины. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время мобилизации мужчины в Украине могут получать повестки во многих местах. Нередко сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки проверяют на улице документы у прохожих.

Адвокат Владимир Крекотня ответил, есть ли такие действия работников ТЦК законными.

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Имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих

"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает рядового мужчину и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы предоставляет уполномочия на проверку документов", — рассказал Крекотня.

Согласно законам, нет бланков удостоверений, которые давали бы право работникам ТЦК и СП проверять документы просто так.

"Так же ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", — пояснил адвокат.

В каких случаях проверка документов работниками ТЦК законна

Уполномоченное лицо может потребовать от другого показать документы, подтверждающие его личность и гражданство Украины или специальный статус, в случаях, указанных в законе:

  • если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
  • если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;
  • если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
  • если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
  • если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
  • если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
  • нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", — добавил Крекотня.

Напомним, что работники ТЦК и СП начали активно использовать систему "Оберіг" — единственный госреестр военнообязанных в Украине. Адвокат Роман Симутин рассказал, законно ли такое использование.

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