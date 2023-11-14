Як ТЦК використовують систему Оберіг — відповідь адвоката

Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Суспільне.Суми

Працівники ТЦК СП почали активно використовувати систему "Оберіг" — єдиний держреєстр військовозобов'язаних в Україні. Раніше його було дозволено використовувати лише поліції.

Про законність використання ТЦК СП таких даних повідомив український адвокат Роман Сімутін.

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На думку адвоката, зараз у систему вносяться всі дані без розбору. Один з таких прикладів — факт про "вручення" повістки.

"Не важливо, чи вручили вам особисто, вставили у двері, вкинули до поштової скриньки з платіжкою на комуналку тощо. Головне якийсь типу факт вручення. А чи законно воно, хоча б відповідно до постанови КМУ №1487, яку так завзято завжди цитують? Здається, вона подалася, як би його правильно висловитися, відпочити", — резюмує адвокат і додав, що скоро можуть "повносити до бази ухилянтів всіх, хто не був у ТЦК".

Як на це реагує суд

Правозахисник зазначає: для суду такі саморобні "вручення", наприклад, просунути папірець у двері — це не доказ, а інформація з бази "Армор" не може слугувати доказом провини та розшуку. Як наслідок, каже, у поліції відсутні підстави для затримання.

"Тому якщо ви дійсно ухилянт — двічі отримали повістки, або пройшли ВЛК, отримали повістку на відправку, але не явилися — вас спіймають і покарають. Але коли вам жодного разу ніхто нічого не вручав, тоді звертайтесь до адвоката, захищайте свої права в суді й переможете", — розповідає Сімутін.

Нагадаємо, що раніше юристи розповідали, як діяти, якщо повістку вручили не за місцем прописки. Також адвокати розповідали про те, чи може обмежено придатний служити в бойовій бригаді ЗСУ.