Мобілізація транспортних засобів, що говорить закон 2024 року

Автомобілі для Збройних сил України. Фото: Львівська ОВА

Процес вилучення приватних автомобілів на потреби Збройних сил України у фізичних осіб обмежений кількома умовами. Не можна реквізувати єдиний автомобіль у фізичної особи, а також перш за все мобілізуються позашляховики чи пікапи.

Про це пише Auto.Today.UA.

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Під час війни держава може вилучити приватні автомобілі для потреб Збройних сил України. Але щодо транспортних засобів, які належать фізичним особам, є ціла низка обмежень.

По-перше, вилучити у звичайного громадянина автомобіль на потреби Збройних сил України можна лише у тому випадку, коли ця фізична особа є власником більш ніж одного транспортного засобу.

У ситуації, коли людина має у власності лише один автомобіль, його не можна мобілізувати на потреби ЗСУ.

Які види автівок потрібні на фронті

Крім того, реквізувати у фізичних осіб можна лише ті автомобілі, які придатні для експлуатації на фронті чи прифронтових районах.

На практиці це означає, що, найімовірніше, вилучатимуть лише позашляховики чи пікапи. А звичайні легкові автівки, седани чи хетчбеки, не реквізуватимуть, бо користь від них буде мінімальною.

Нагадаємо, що народні депутати запропонували обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.

Додамо, ми писали, чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом.