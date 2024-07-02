Мобілізація транспортних засобів, що говорить закон 2024 року

Коли в українців можуть вилучити автомобілі на потреби ЗСУ
Процес вилучення приватних автомобілів на потреби Збройних сил України у фізичних осіб обмежений кількома умовами. Не можна реквізувати єдиний автомобіль у фізичної особи, а також перш за все мобілізуються позашляховики чи пікапи.
Про це пише Auto.Today.UA.
Не вилучають єдину машину
Під час війни держава може вилучити приватні автомобілі для потреб Збройних сил України. Але щодо транспортних засобів, які належать фізичним особам, є ціла низка обмежень.
По-перше, вилучити у звичайного громадянина автомобіль на потреби Збройних сил України можна лише у тому випадку, коли ця фізична особа є власником більш ніж одного транспортного засобу.
У ситуації, коли людина має у власності лише один автомобіль, його не можна мобілізувати на потреби ЗСУ.
Які види автівок потрібні на фронті
Крім того, реквізувати у фізичних осіб можна лише ті автомобілі, які придатні для експлуатації на фронті чи прифронтових районах.
На практиці це означає, що, найімовірніше, вилучатимуть лише позашляховики чи пікапи. А звичайні легкові автівки, седани чи хетчбеки, не реквізуватимуть, бо користь від них буде мінімальною.
Нагадаємо, що народні депутати запропонували обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.
Додамо, ми писали, чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом.
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