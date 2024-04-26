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Чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом — пояснення юриста

26 квітня 2024 00:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом — пояснення юриста
Чоловік вантажить дрова на вантажівку. Фото: drova.if.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Новий закон про мобілізацію передбачає конфіскацію авто, зокрема габаритних транспортних засобів, в українців на потреби Збройних сил. Юристка Надія Шуляк пояснила, чи це означає, що у селян можуть вилучити великі вантажівки та інші автівки, які використовують для заробітку, але неофіційно. 

Про це Надія Шуляк розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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У кого можуть вилучити авто

За законом військово-транспортний обов’язок покликаний задовольнити запити українських бійців. Авто можуть конфіскувати не лише в центральних та місцевих органах влади, підприємствах, установах, а й у цивільних громадян.

"Вилучити машину на потреби ЗСУ можуть в осіб, які мають більше одного транспортного засобу. Але перед цим мають провести оцінку автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Інші виключення відсутні", — пояснила Шуляк.

Чи є винятки для окремих громадян

За словами експертки, закон не передбачає винятків для малозабезпечених сімей та інших категорій громадян. Головне, щоб в однієї особи було більш як одне авто. Однак тут виникає проблема щодо справедливості, адже в когось може бути незначний дохід і два дешевих авто, а хтось може бути багатим власником автопарку з автівками, які не підходять для ЗСУ.

"На цей момент формулювання "єдине джерело забезпечення існування" міститься лише щодо обмеження особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, проте відсутнє щодо умов вилучення авто. Вказівки щодо доведення факту статусу автомобіля як єдиного джерела забезпечення існування та перелік підтверджувальних документів відсутні", — зазначила юристка. 

Тобто незрозуміло, як доказати, що авто потрібне для прогодування родини. Так, це може бути камаз сільських власників, які здійснюють перевезення для місцевих за гроші.

Як довести, що авто є єдиним джерелом прибутку

"Проте, на нашу думку, це можуть бути документи, що підтверджують отримання доходу від використання ТЗ (наприклад: оренда, здійснення діяльності ФОП та використання ним такого ТЗ), а також те, що особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, встановленої в установленому порядку, або дитини з інвалідністю", — наголосила Шуляк. 

Вона додала, якщо селянин використовує вантажний транспорт для прибутку, але не має офіційної реєстрації своєї діяльності, довести, що автомобіль є основним джерелом його засобів існування, буде надзвичайно складно.

Нагадаємо, що відомо, за яких умов зможуть вилучати транспортні засоби на потреби ЗСУ, які з'являться обмеження та чи чекати на компенсацію від держави. Також у законі зазначено, які саме автівки конфіскуватимуть.

закон
ЗСУ
авто
вантажівки
мобілізація
доходи
юрист
доказательства

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