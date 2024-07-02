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Когда у украинцев могут изъять автомобили на нужды ВСУ

2 июля 2024 11:04
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Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация транспортных средств, что говорит закон 2024 года
Автомобили для Вооруженных сил Украины. Фото: Львовская ОВА
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Процесс изъятия частных автомобилей на нужды Вооруженных сил Украины у физических лиц ограничен несколькими условиями. Нельзя реквизировать единственный автомобиль у физического лица, а также, прежде всего, мобилизуются внедорожники или пикапы.

Об этом пишет Auto.Today.UA.

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Во время войны государство может изъять частные автомобили для нужд Вооруженных сил Украины. Но в отношении транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, есть ряд ограничений.

Во-первых, изъять у обычного гражданина автомобиль на нужды Вооруженных сил Украины можно только в том случае, когда это физическое лицо является владельцем более одного транспортного средства.

В ситуации, когда человек имеет только один автомобиль, его нельзя мобилизовать на нужды ВСУ.

Какие виды автомобилей нужны на фронте

Кроме того, реквизировать у физических лиц можно только автомобили, которые пригодны для эксплуатации на фронте или прифронтовых районах.

На практике это означает, что, скорее всего, будут изыматься только внедорожники или пикапы. А обычные легковые автомобили, седаны или хэтчбеки, не будут реквизировать, потому что польза от них будет минимальной.

Напомним, что народные депутаты предложили ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.

Добавим, мы писали, заберут ли у селян грузовики на нужды ВСУ по новому закону.

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