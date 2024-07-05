Відстрочка від мобілізації для учителів, необхідних рівень ставки, нюанси

Український учитель на уроці в школі. Фото: Instagram Антона Атаманчука

Учителі та викладачі мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, якщо вони працюють менш ніж на 0,75 ставки. У випадку, якщо вони викладають кілька предметів, усі ці педагогічні ставки складаються і рахуються разом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із чинним законодавством, працівники системи освіти, зокрема учителі та викладачі, мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають працювати на педагогічній посаді щонайменше на 0,75 ставки. Втім, бувають випадки, коли основна ставка може бути навіть меншою.

Ставки рахуються спільно

Відповідаючи на питання освітянина, який викладає три різні предмети — причому ставка на один предмет становить 0,5 ставки, а на два інших по 0,25, — юрист зазначив, що навіть у такому випадку працівник може бути заброньований від мобілізації.

"За таких обставин відстрочка буде, бо вчитель викладає усі предмети за основним місцем роботи", — пояснив Юрій Айзвазян.

Нагадаємо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Додамо, раніше ми повідомляли, як українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.