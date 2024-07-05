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Когда отсрочка для педагога предоставляется даже при 0,5 ставки

5 июля 2024 17:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для учителей, необходимых уровень ставки, нюансы
Украинский учитель на уроке в школе. Фото: Instagram Антона Атаманчука
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Учителя и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, если они работают менее чем на 0,75 ставки. В случае, если они преподают несколько предметов, все эти педагогические ставки складываются и числятся вместе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для педагогов

Согласно действующему законодательству, работники системы образования, в частности учителя и преподаватели, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны работать на педагогической должности не менее 0,75 ставки. Впрочем, бывают случаи, когда основная ставка может быть даже меньше.

Ставки считаются сообща

Отвечая на вопрос педагога, который преподает три разных предмета — причем ставка на один предмет составляет 0,5 ставки, а на два других по 0,25, — юрист отметил, что даже в таком случае работник может быть забронирован от мобилизации.

"При таких обстоятельствах отсрочка будет, потому что учитель преподает все предметы по основному месту работы", — пояснил Юрий Айзвазян.

Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы сообщали, как украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.

образование учителя мобилизация отсрочка юристы

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