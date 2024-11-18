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Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

18 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перша відпустка після мобілізації — на яких підставах її дають та скільки вона триває
Військовий на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовим в Україні надають до 30 днів основної відпустки. Проте є низка можливостей, коли військовим можуть давати додатковий відпочинок. Які є варіанти відпусток для військових та коли їх можна отримати.

Про це повідомляє Армія.Inform.

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Які є види відпусток для військових

Щороку військові можуть мати до 30 днів основної відпустки. Її надають частинами впродовж календарного року, проте безперервна частина становить не менш ніж 15 календарних днів.

На противагу цивільним вимогам, ЗСУ не можуть відслужити пів року та піти у відпустку, тому відпустка після мобілізації одразу неможлива. Зокрема, військовозобов'язані мають пройти щонайменш місячні базову загальновійськову підготовку. Надалі підрозділ, куди потрапляє військовий, формує графіки відпусток, де першими йдуть ті, хто служить довше. 

На практиці відпускають по 1-2 людині зі взводу або до 4 військовослужбовців з роти, тож доведеться зачекати. В невеликих підрозділах можуть бути простіші умови, проте там також складають графік. Крім того, у законі міститься пункт, де зазначено, що основна відпустка надається, якщо відсутньо не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Крім того, деколи можуть врахувати, чи може вплинути відсутність військового на боєздатність. 

Чи можна оскаржувати відмову у відпустці військовому

Причини для відмови у наданні відпустки є, як було згадано вище. Проте відмова має бути обґрунтованою. 

"Юристи радять робити два примірники рапорту. На одному мають бути номер, дата та підпис того, хто прийняв цей рапорт. Аби потім можна було оскаржувати відмову або бездіяльність. Але на практиці це далеко не завжди працює. Якщо ви вважаєте, що вас необґрунтовано не відпускають у відпустку, звернутися можна на гарячу лінію Міноборони", — радять у виданні. 

Військовому потрібна термінова відпустка — що робити

У випадку виникнення серйозних причин військовий може піти у відпустку за сімейними обставинами. Вона може надаватися терміном до 10 днів. При цьому зберігається виплата грошового забезпечення.

Тоді військовослужбовець має вказати у рапорті, які саме сімейні обставини чи поважні причини, та за можливості надати документи до рапорту. 

Які є додаткові причини для відпусток військових

За знищену техніку

З травня 2024 року Кабмін погодив надання відпустки за знищену техніку. Її можуть дати не лише тому, хто безпосередньо знищив її, а й іншим, хто був прямо залучений до виявлення та знищення. Загалом на рік дозволяють брати не більш як 15 днів такої відпустки. 

За звільнення з полону

Якщо військовий, який був звільнений з полону, хоче служити далі у війську, але хоче відпочити, то йому можуть надати додаткову відпустку під час якої він матиме грошове забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини. Важливо! Відкликати військового з відпустки можуть лише за його особистої згоди. 

Відпустка на лікування

Якщо згідно з висновком ВЛК є потреба у лікуванні через хворобу чи поранення, то військовий може отримати відпустку. Термін відпочинку встановлюють лікарі, проте він не може тривати довше 12 місяців. Впродовж всього визначеного періоду військовий не втрачає грошове забезпечення.

Нагадаємо, українські захисники мають право на додаткові виплати та компенсації, якщо вони не використали щорічну або додаткову відпустку.

Також адвокат пояснив, чи має право військовий брати із собою у відпустку зброю. 

ЗСУ відпустка мобілізація військовозобов'язані відпускні

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