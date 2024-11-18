Первый отпуск после мобилизации — на каких основаниях его дают и сколько он длится

Военный на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Военным в Украине предоставляют до 30 дней основной отпуск. Однако есть ряд возможностей, когда военным могут давать дополнительный отдых. Какие варианты отпусков для военных и когда их можно получить.

Об этом сообщает Армия.Inform.

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Какие виды отпусков для военных

Ежегодно военные могут иметь до 30 дней основного отпуска. Ее предоставляют частями в течение календарного года, однако непрерывная часть составляет не менее 15 календарных дней.

В противоположность гражданским требованиям ВСУ не могут отслужить полгода и уйти в отпуск, поэтому отпуск после мобилизации сразу невозможен. В частности, военнообязанные должны пройти не менее месячные базовую общевойсковую подготовку. В дальнейшем подразделение, в которое попадает военный, формирует графики отпусков, где первыми идут те, кто служит дольше.

На практике отпускают по 1-2 человека из взвода или до 4 военнослужащих изо роты, поэтому придется подождать. В небольших подразделениях могут быть более простые условия, однако там также составляют график. Кроме того, в законе содержится пункт, где указано, что основной отпуск предоставляется, если отсутствует не более 30% от общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Кроме того, иногда могут учесть или может повлиять отсутствие военного на боеспособность.

Можно ли обжаловать отказ в военном отпуске

Причины отказа в предоставлении отпуска есть, как было упомянуто выше. Однако отказ должен быть обоснованным.

"Юристы советуют делать 2 экземпляра рапорта. На одном должны быть номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт. Чтобы потом можно было обжаловать отказ или бездействие. Но на практике это далеко не всегда работает. Если вы считаете, что вас необоснованно не отпускают в отпуск, обратиться можно на горячую линию Минобороны", — советуют в издании.

Военному нужен срочный отпуск — что делать

В случае серьезных причин, военный может уйти в отпуск по семейным обстоятельствам. Она может предоставляться на срок до 10 дней. При этом сохраняется выплата денежного довольствия.

Тогда военнослужащий должен указать в рапорте, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины и по возможности предоставить документы в рапорт.

Какие дополнительные причины для отпусков военных

За уничтоженную технику

С мая 2024 года Кабмин согласовал предоставление отпуска за уничтоженную технику. Ее могут дать не только тому, кто непосредственно уничтожил ее, но и другим, кто был прямо задействован в обнаружении и уничтожении. В общей сложности в год позволяют брать не более 15 дней такого отпуска.

За освобождение из плена

Если военный, который был освобожден из плена, хочет служить дальше в армии, но хочет отдохнуть, ему могут предоставить дополнительный отпуск, во время которого он будет иметь денежное обеспечение продолжительностью 90 календарных дней без разделения части. Важно! Отозвать военного из отпуска могут только с его личного согласия.

Отпуск на лечение

Если согласно заключению ВЛК есть потребность в лечении по болезни или ранению, то военный может получить отпуск. Срок отдыха устанавливают врачи, однако он не может длиться дольше 12 месяцев. В течение всего определенного периода военный не теряет денежное довольствие.

Напомним, украинские защитники имеют право на дополнительные выплаты и компенсации, если они не использовали ежегодный или дополнительный отпуск.

Также адвокат объяснил, вправе ли военный брать с собой в отпуск оружие.