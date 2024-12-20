Коли не можна залишити військову частину за сімейних обставин

Українські військові. Фото: mil.gov.ua

Військовослужбовець Збройних сил України має право тимчасово залишати свою військову частину. Це можливо з сімейних обставин, зокрема, для догляду за людиною з інвалідністю.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Служба і догляд за людиною з інвалідністю

До юристів звернулася з питанням громадянка, яка поцікавилася, чи може військовослужбовець під час проходження служби у ЗСУ одночасно здійснювати догляд за людиною з інвалідністю.

"Якщо це не заважає виконувати обов'язки, покладені на військовослужбовця та він має змогу залишати військову частину", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Таким чином, за певних сімейних обставин військовослужбовець має законне право на деякий час залишати територію своєї військової частини.

Відстань не грає ролі

Разом з тим, підкреслив юрист, якихось територіальних рамок у цьому плані закон про військову службу не встановлює.

"Нормами законодавства не встановлений радіус проходження служби в межах проживання людини за якою здійснюється догляд", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливим є звільнення із ЗСУ для догляду за дитиною.

Також юристи пояснювали, чи може військовий піти у відпустку для догляду за хворим родичем.