Коли не можна залишити військову частину за сімейних обставин

Коли військовий може залишати в/ч за сімейними обставинами
Військовослужбовець Збройних сил України має право тимчасово залишати свою військову частину. Це можливо з сімейних обставин, зокрема, для догляду за людиною з інвалідністю.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Служба і догляд за людиною з інвалідністю
До юристів звернулася з питанням громадянка, яка поцікавилася, чи може військовослужбовець під час проходження служби у ЗСУ одночасно здійснювати догляд за людиною з інвалідністю.
"Якщо це не заважає виконувати обов'язки, покладені на військовослужбовця та він має змогу залишати військову частину", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Таким чином, за певних сімейних обставин військовослужбовець має законне право на деякий час залишати територію своєї військової частини.
Відстань не грає ролі
Разом з тим, підкреслив юрист, якихось територіальних рамок у цьому плані закон про військову службу не встановлює.
"Нормами законодавства не встановлений радіус проходження служби в межах проживання людини за якою здійснюється догляд", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливим є звільнення із ЗСУ для догляду за дитиною.
Також юристи пояснювали, чи може військовий піти у відпустку для догляду за хворим родичем.
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