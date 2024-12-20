Когда нельзя оставить воинскую часть при семейных обстоятельствах

Украинские военные. Фото: mil.gov.ua

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право временно покидать свою воинскую часть. Это возможно по семейным обстоятельствам, в частности, по уходу за человеком с инвалидностью.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратилась с вопросом поинтересовавшаяся гражданка, может ли военнослужащий во время прохождения службы в ВСУ одновременно осуществлять уход за человеком с инвалидностью.

"Если это не мешает исполнять обязанности, возложенные на военнослужащего и он может покидать воинскую часть", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Таким образом, при определенных семейных обстоятельствах военнослужащий имеет законное право на время покидать территорию своей воинской части.

Расстояние не играет роли

Вместе с тем, подчеркнул юрист, каких-либо территориальных рамок в этом плане закон о военной службе не устанавливает.

"Нормами законодательства не установлен радиус прохождения службы в пределах проживания человека за которым осуществляется уход", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли увольнение из ВСУ по уходу за ребенком.

Также юристы объясняли, может ли военный уйти в отпуск по уходу за больным родственником.