Звільнення з армії - причини звільнення - догляд за дитиною як причина звільнення із ЗСУ

Військовослужбовець з дитиною. Фото: Новини.PRO

Військовослужбовець має право звільнитися з лав ЗСУ для догляду за неповнолітніми дітьми, якщо мати дітей померла чи позбавлена батьківських прав. Для звільнення треба подати разом із рапортом документи, які підтверджують, що за дітьми нікому доглядати.

Про це написали юристи на порталі "Консультант".

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Звільнення для догляду за дітьми

Військовослужбовці, які проходять службу в лавах Збройних сил України, мають право на звільнення з низки сімейних причин.

Зокрема, для догляду за неповнолітніми дітьми. Але сама по собі наявність дітей віком до 18 років не є підставою для звільнення.

Які документи потрібні

Якщо неповнолітніх дітей менше трьох, то звільнення з лав ЗСУ для догляду за ними надається лише тоді, коли другий член подружжя помер чи був позбавлений батьківських прав.

Тому для звільнення у такій ситуації, крім рапорту на ім’я командира військової частина, військовослужбовець має подати ще й документи, які засвідчують відсутність другого члена подружжя — свідоцтво про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав.