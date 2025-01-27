Переведення військового на нижчу посаду - за яких обставин це можливо

Українські військові. Фото: ЗОДА

Військовослужбовців Збройних сил України можуть перемісти як на рівнозначні посади, так на вищі чи нижчі. Переміщення на нижчу посаду може відбуватися за власним бажанням чи за наказом командира військової частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовців Збройних сил України можуть переміщувати з одного підрозділу до іншого.

Цей процес відбувається на підставі статті 110 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Переміщення військовослужбовців може бути здійснене тоді, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Коли військового можуть перевести на нижчу посаду

Переміщення військовослужбовців може відбуватися на вищі посади, рівнозначні чи нижчі.

Переміщення на нижчі посади відбувається з кількох причин.

Причиною цього може бути скорочення штатів, висновок ВЛК (коли стан здоров’я не дозволяє продовжувати службу на поточній посаді), результати атестування, дисциплінарне стягнення, скасування допуску до державної таємниці тощо.

Також на нижчу посаду переводяться військовослужбовці, які перебувають у відносинах прямої організаційної та правової залежності із близькими родичами — але тільки за неможливості переміщення на рівнозначну посаду.

І, врешті-решт, переміщення на нижчу посаду може відбуватися на прохання самого військового — за віком чи сімейними обставинами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є переміщення військового під час ВЛК.

Також ми повідомляли про те, кому з військових виплачуються добові під час переміщення в іншу військову частину.