Військово-лікарська комісія для військового - чи можуть військового переміщувати під час ВЛК

Військовослужбовець на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовця, який має проходити військово-лікарську комісію після хвороби, не можуть до кінця процесу ВЛК перемістити в іншу військову частину. Якщо це відбувається, він має подати відповідний рапорт своєму командиру.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переміщення під час проходження ВЛК

До юристів звернувся з питанням громадянин, який під час проходження базового курсу військової підготовки захворів, потрапив до госпіталю — і мав проходити ВЛК, але під час цього процесу його намагаються перемістити знову на навчання.

"Під час проходження ВЛК Вас не мають права переміщати", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Що має робити військовий

Юрист пояснив, що військовому треба робити у такій ситуації.

"Подавайте командиру рапорт на роз'яснення наказу, бо це грубе порушення Ваших прав", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовий може отримати право на ВЛК.