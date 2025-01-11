Військово-лікарська комісія для військового - чи можуть військового переміщувати під час ВЛК

Переміщення військового під час ВЛК — чи законно це
Військовослужбовця, який має проходити військово-лікарську комісію після хвороби, не можуть до кінця процесу ВЛК перемістити в іншу військову частину. Якщо це відбувається, він має подати відповідний рапорт своєму командиру.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Переміщення під час проходження ВЛК
До юристів звернувся з питанням громадянин, який під час проходження базового курсу військової підготовки захворів, потрапив до госпіталю — і мав проходити ВЛК, але під час цього процесу його намагаються перемістити знову на навчання.
"Під час проходження ВЛК Вас не мають права переміщати", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Що має робити військовий
Юрист пояснив, що військовому треба робити у такій ситуації.
"Подавайте командиру рапорт на роз'яснення наказу, бо це грубе порушення Ваших прав", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно.
Додамо, ми повідомляли про те, як військовий може отримати право на ВЛК.
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