Перевод военного на более низкую должность - при каких обстоятельствах это возможно

Украинские военные. Фото: ЗОГА

Военнослужащих Вооруженных сил Украины могут переместить как на равнозначные должности, так на высшие или низшие. Перемещение на низшую должность может происходить по собственному желанию или по приказу командира воинской части.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащих Вооруженных сил Украины могут перемещать из одного подразделения в другое.

Этот процесс происходит на основании статьи 110 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Перемещение военнослужащих может быть осуществлено тогда, когда увольнение их с должностей или назначение на другие должности относится к номенклатуре назначения различных должностных лиц.

Когда военного могут перевести на более низкую должность

Перемещение военнослужащих может происходить на высшие должности, равнозначные или более низкие.

Перемещение на низшие должности происходит по нескольким причинам.

Причиной этого может быть сокращение штатов, заключение ВВК (когда состояние здоровья не позволяет продолжать службу на текущей должности), результаты аттестации, дисциплинарное взыскание, отмена допуска к государственной тайне и т.д.

Также на более низкую должность переводятся военнослужащие, находящиеся в отношениях прямой организационной и правовой зависимости с близкими родственниками — но только при невозможности перемещения на равнозначную должность.

И, в конце концов, перемещение на низшую должность может происходить по просьбе самого военного — по возрасту или семейным обстоятельствам.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли перемещение военного во время ВВК.

Также мы сообщали о том, кому из военных выплачиваются суточные при перемещении в другую воинскую часть.