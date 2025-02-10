Переведення військового з частини в частину — коли переведення за згодою військового

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці можуть бути переведені до іншої військової частини у примусовому порядку. Але існує три винятки, коли для переведення військовий має надати свою письмову згоду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовця, який проходить службу в Збройних силах України, можуть переводити на інше місце служби без його згоди.

У воєнний час це стосується навіть військових, які перебувають на контрактній формі.

Та є ситуації, коли переведення військовослужбовця у іншу військову частину без його згоди неможливе.

Три причини, коли на переведення потрібна згода військового

Адвокат Юрій Айвазян, пояснив, коли військового неможливо перевести, не отримавши попередньо його згоду.

По-перше, військовослужбовця неможливо перевести на службу у ту місцевість, де він не може служити відповідно до висновків військово-лікарської комісії.

По-друге, це ж правило стосується і членів сім’ї військовослужбовця — якщо вони не можуть за станом здоров’я проживати у якійсь місцевості, військового туди не мають права перевести.

Існує ще третій пункт — це потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця. Якщо у військового є такі родичі, то його не можуть перевести з місця проживання і догляду на службу в інший регіон країни.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, які бувають підстави для переведення військового на службу за місцем проживання.

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