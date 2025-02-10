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Когда военного не могут перевести без его согласия

10 февраля 2025 12:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перевод военного из части в часть — когда перевод с согласия военного
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие могут быть переведены в другую воинскую часть в принудительном порядке. Но существует три исключения, когда для перевода военный должен предоставить свое письменное согласие.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащего, который проходит службу в Вооруженных силах Украины, могут переводить на другое место службы без его согласия.

В военное время это касается даже военных, находящихся на контрактной форме.

Но есть ситуации, когда перевод военнослужащего в другую воинскую часть без его согласия невозможен.

Три причины, когда на перевод требуется согласие военного

Адвокат Юрий Айвазян, объяснил, когда военного невозможно перевести, не получив предварительно его согласие.

Во-первых, военнослужащего невозможно перевести на службу в ту местность, где он не может служить в соответствии с выводами военно-врачебной комиссии.

Во-вторых, это же правило касается и членов семьи военнослужащего — если они не могут по состоянию здоровья проживать в какой-то местности, военного туда не имеют права перевести.

Существует еще третий пункт — это потребность в уходе за нетрудоспособными или больными родителями, женой (мужем) или лицами, которые воспитывали его с детства вместо родителей и были признаны опекунами и живут отдельно от семьи военнослужащего. Если у военного есть такие родственники, то его не могут перевести с места жительства и ухода на службу в другой регион страны.

Напомним, мы ранее сообщали о том, какие бывают основания для перевода военного на службу по месту жительства.

Также мы писали о том, когда военного могут перевести на более низкую должность.

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