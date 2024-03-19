Премії для українських військовослужбовців. Колаж Новини.LIVE

Українські військовослужбовці мають право на премії не менше 10% від посадового окладу. Премія належить до додаткових видів винагороди військових та виплачується щомісячно. Проте за рішенням командира сума такої виплати може бути зменшена або бійця можуть позбавити винагороди.

За яких умов це можливо, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Так, варто знати, що порядок нарахування премії регламентує розділ 16 наказу Міноборони № 260 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Коли розмір премії військового може бути зменшений

Розмір премії військовослужбовця може бути зменшений у разі:

догани, оголошеної письмовим наказом командира — військовому виплатять 90% від встановленого розміру щомісячної премії;

суворої догани, оголошеної письмовим наказом командира — військовий отримає 80% встановленого розміру премії;

двох доган — 60%;

трьох доган — 50%.

При цьому важливо знати, що командир військової частини здійснює преміювання в зазначених розмірах за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром.

Виплати військовослужбовцям. Колаж Новини.LIVE

За що військових можуть позбавити премії

Військовослужбовець залишається без премії, якщо:

не вийшов на службу (навчання) без поважних причин;

вживав спиртне або наркотичні речовини на території військової частини (як у службовий, так і у позаслужбовий час);

прибув на службу в алкогольному або наркотичному сп'янінні;

було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання;

суд виніс постанову про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

було накладено три та більше дисциплінарних стягнень в календарному місяці, крім дисциплінарного стягнення"зауваження";

було звільнено з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

було порушено вимоги законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;

було скоєно у військовій частині аварію, подію, пов'язану із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів.

Премію не виплачують за місяць, у якому здійснено таке порушення або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром.

Водночас забороняється не виплачувати премію військовослужбовцям або зменшувати її протягом кількох місяців за одне й те саме допущене порушення.

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