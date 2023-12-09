Пільги для військових — хто має право на безкоштовне житло та ремонт

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовослужбовці та учасники бойових дій можуть розраховувати на соціальні пільги згідно з законом. Однак різні категорії можуть отримати різну допомогу від держави.

Про це Новини.LIVE розповів керуючий партнер юридичної компанії Winner адвокат Ігор Ясько.

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Які пільги мають контрактники

Зазначається, кадровим військовослужбовцям та їх сім'ям, які живуть із ними, держава має надати службове житло. Тим, хто має вислугу 20 років, надається можливість вибору між службовим житлом для постійного проживання та грошовою компенсацією.

"Членами сім’ї у даному випадку вважаються дружина або чоловік, неповнолітні діти, повнолітні діти — інваліди з дитинства та батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця. Зауважте також, що всі подібні пільги стосуються лише контрактників, а не військовослужбовців строкової служби", — наголосив Ясько.

Також військовим першочергово дають земельні ділянки для будівництва та садівництва. Крім того, ремонтують житло та забезпечують паливом.

Житлові пільги для учасників бойових дій

Учасники бойових дій мають пріоритет для вступу в житлові кооперативи, автостоянки, гаражі та садові товариства. Також вони можуть отримати позику, якщо мають бажання:

на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків та подвір’я,

на приєднання житлових будинків до інженерних мереж та комунікацій (підключення електрики, водогін);

на будівництво чи придбання дачних будинків;

на благоустрій садових ділянок.

"Термін погашення такої позики становить 10 років. При цьому оплата відбувається з п'ятого року після закінчення будівництва об’єкта", — наголосив Ясько.

Також УБД, які травмувалися в ході бойової операції, можуть отримати безкоштовне житло.

"Житло має бути надано у термін не пізніше ніж протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Житло можуть виділяти міністерства, підприємства, установи та організації у розпорядження місцевих рад та держадміністрацій", — додав юрист.

Нагадаємо, що пільги від держави, які є в усіх учасників бойових дій та військових ЗСУ, певною мірою можуть використовувати й члени їхніх родин. Це передбачено лише в окремих випадках, та встановленим категоріям родин українських оборонців.