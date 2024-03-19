Премия военным ВСУ — за что могут лишить вознаграждения или уменьшить его сумму

Премии для украинских военнослужащих Коллаж Новини.LIVE

Украинские военнослужащие имеют право на премии не менее 10% должностного оклада. Премия относится к дополнительным вознаграждениям военных и выплачивается ежемесячно. Однако, по решению командира, сумма такой выплаты может быть уменьшена или бойца могут лишить вознаграждения.

В каких случаях это возможно, рассказываем далее в нашем материале.

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Так, следует знать, что порядок начисления премии регламентирует раздел 16 приказа Минобороны № 260 "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Когда размер премии военного может быть уменьшен

Размер премии военнослужащего может быть уменьшен в случае:

выговора, объявленного письменным приказом командира — военному выплатят 90% от установленного размера ежемесячной премии;

строгого выговора, объявленного письменным приказом командира — военный получит 80% установленного размера премии;

двух выговоров — 60%;

трех выговоров — 50%.

При этом важно знать, что командир воинской части осуществляет премирование в указанных размерах за календарный месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром.

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За что военных могут лишить премии

Военнослужащий остается без премии, если:

не вышел на службу (обучение) без уважительных причин;

употреблял спиртное или наркотические вещества на территории воинской части (как в служебное, так и во внеслужебное время);

прибыл на службу в алкогольном или наркотическом опьянении;

было наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижение в должности, понижение в воинском звании на одну степень, лишение воинского звания;

суд вынес постановление о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;

было наложено три и более дисциплинарных взысканий в календарном месяце, кроме дисциплинарного взыскания "замечания";

было уволено с воинской службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, в связи с систематическим неисполнением условий контракта военнослужащим;

были нарушены требования законов и других нормативно-правовых актов, которые привели к материальному ущербу;

была совершена в воинской части авария, событие, связанное с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей или преступлений.

Премию не выплачивают за месяц, в котором совершено такое нарушение или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром.

В то же время запрещается не выплачивать премию военнослужащим или уменьшать ее размеры в течение нескольких месяцев за одно и то же допущенное нарушение.

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