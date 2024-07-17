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Коли здобуття наукового ступеню не є підставою для відстрочки

17 липня 2024 00:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації для науковців, коли закон дозволяє мобілізувати цю категорію
Студенти аспірантури на заняттях. Фото: uhsp.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частина аспірантів може бути призвана на військову службу в ЗСУ. Це стосується тих, хто, не захистивши після завершення аспірантури дисертацію і не отримавши науковий ступінь, знову вступає до аспірантури.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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Під час процесу мобілізації в особливий період право на відстрочку від призову мають ті українські громадяни, які займаються науковою діяльністю у відповідних закладах.

Крім того, бронювання від мобілізації отримують і ті, хто здобувають відповідну освіту — зокрема, у аспірантурах.

З аспірантури в аспірантуру

Але є випадки, коли навіть майбутній науковий ступінь не є підставою для отримання відстрочки.

Так, до юристів звернувся з питанням громадянин, який після завершення аспірантури не захистив кандидатську дисертацію і тепер планує знову вступити до аспірантури. Громадянин поцікавився, чи матиме він право на відстрочку від призову.

"Факт здобуття ступеня кандидата наук (доктора філософії) не є підставою для відстрочки від призову на військову службу", — підкреслила Неля Романенко.

Вона наголосила, що важливим є саме навчання в аспірантурі — але тільки за умови послідовності освіти, тобто постійного зростання освітнього рівня. А якщо людина після аспірантури знову вступає до аспірантури, тобто не змінює освітній рівень — такий випадок не надає права на відстрочку.

Нагадаємо, що українські науковці мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли вони працюють у наукових установах за кордоном. Для оформлення відстрочки вони мають надати відповідні документи, перекладені українською мовою та завірені нотаріально.

Додамо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й, відповідно, можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

освіта військовий облік мобілізація військовозобов'язані Аспірант

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