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Відстрочка для науковців, які працюють за кордоном — чи можливо це

11 липня 2024 20:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи мають право на відстрочку українські науковці, що працюють в іноземних структурах
Співробітники науково-дослідного інституту. Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські науковці мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли вони працюють у наукових установах за кордоном. Для оформлення відстрочки вони мають надати відповідні документи, перекладені українською мовою та завірені нотаріально.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відповідаючи на питання українського науковця, який працює у зарубіжній науковій установі, Юрій Айвазян нагадав — відстрочка від мобілізації надається науковим працівникам наукових установ за умови, що вони працюють у цих установах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

"Як бачите, норма законодавства не визначає, що працювати Ви можете тільки в наукових установах на території України", — підкреслив Айвазян.

Які документи потрібні

Такі науковці мають подати до ТЦК заяву про відстрочку із дипломом про науковий ступінь та документ, який підтверджує факт роботи у іноземній науковій установі.

"Документи повинні бути легалізовані, переведені на українську мову та завірені нотаріально", — пояснив юрист.

Нагадаємо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й, відповідно, можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Додамо, раніше ми повідомляли, як українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.

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