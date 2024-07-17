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Когда получение научной степени не является основанием для отсрочки

17 июля 2024 00:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для ученых, когда закон позволяет мобилизовать эту категорию
Студенты аспирантуры на занятиях. Фото: uhsp.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Часть аспирантов может быть призвана на военную службу в ВСУ. Это касается тех, кто, не защитив после завершения аспирантуры диссертацию и не получив ученую степень, снова поступает в аспирантуру.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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Во время процесса мобилизации в особый период право на отсрочку от призыва имеют украинские граждане, которые занимаются научной деятельностью в соответствующих учреждениях.

Кроме того, бронирование от мобилизации получают и получающие соответствующее образование — в частности, в аспирантурах.

Из аспирантуры в аспирантуру

Но есть случаи, когда даже будущая научная степень не является основанием для получения отсрочки.

Так, к юристам обратился с вопросом гражданин, который после завершения аспирантуры не защитил кандидатскую диссертацию и теперь планирует снова поступить в аспирантуру. Гражданин поинтересовался, будет ли он иметь право на отсрочку от призыва.

"Факт получения степени кандидата наук (доктора философии) не является основанием для отсрочки от призыва на военную службу", — подчеркнула Неля Романенко.

Она подчеркнула, что важно само обучение в аспирантуре — но только при последовательности образования, то есть постоянного роста образовательного уровня. А если человек после аспирантуры снова поступает в аспирантуру, то есть не меняет образовательный уровень — такой случай не дает права на отсрочку.

Напомним, что украинские учёные имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда они работают в научных учреждениях за границей. Для оформления отсрочки они должны предоставить соответствующие документы, переведенные на украинский язык и нотариально заверенные.

Добавим, что отсрочку, согласно новому закону, не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

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