Командир 3-ї штурмової бригади "Абдулла" відповів, чому люди бояться мобілізації і що з цим робити

Командир підрозділу "Терра" у 3 ОШБр Микола "Абдула" Волохов. Фото: РБК-Україна

Українці здебільшого бояться мобілізації і мають викривлені уявлення про призов на службу. Для цього, аби подібного не було, потрібна рекрутингова система з чіткими термінами служби, обов'язками та планом роботи.

Про це заявив командир підрозділу "Терра" у 3 ОШБр Микола "Абдула" Волохов в інтерв'ю Олесі Бацман.

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Чому українці бояться мобілізації

"Абдула" розповів, що слово мобілізація в Україні набуло яскраво виражені конотації. Якщо говорять про мобілізацію, то люди одразу уявляють, як когось десь ловлять: чи то чоловіків переодягнених в жінок на кордоні, чи когось, хто намагається перетнути кордон через річку на побудованому плоті.

"Всі дуже бояться мобілізації, бо бачать в цьому примус. Для багатьох людей мобілізація дорівнює в'язниці. Я переконаний, що змусити людину воювати, буду говорити про свою галузь, змусити людину воювати безпілотними засобами, освоїти їх та бути ефективним неможливо. Тут все тримається на внутрішньому бажанні та мотивації. Якщо цього немає, то змусити неможливо і насильницькі методи не підходять. Це те ж, що всеодно змусити людину силою намалювати картину чи створити скульптуру", — пояснив військовий.

Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні

На думку Волохова, в Україні потрібно поставити в пріоритет рекрутингову систему, адже це допоможе зацікавити та мотивувати людину.

"Якщо говорити про закон, який зараз вийшов, то це досить важливо в будь-якій системі. Щоб ухвалювати якісь важливі рішення, то я більше підтримую інтелектуальний підхід, посилаючись на логіку та на оцінку того, що відбувається", — сказав "Абдула".

Він пояснив, що перед тим, як йти в армію, людині потрібно чітко розуміти терміни військової служби, основні завдання, як до неї будуть ставитись та навіщо вона сюди прийшла. І саме рекрутингова система цьому допоможе, бо насильницькі методи не зарадять.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосували 243 нардепи.

Водночас Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував щодо того, що новий законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції України. За його словами, він зібрав дев'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до відповідного комітету ВР.