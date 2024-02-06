Чи суперечить новий законопроєкт про мобілізацію Конституції України — Лубінець вказав на деталі

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував суперечливість нового законопроєкту про мобілізацію Конституції України. Він заявив, що зібрав дев'ять сторінок з зауваженнями до документа і направив їх до профільного комітету ВРУ.

Про це він сьогодні повідомив у своєму блозі в Telegram.

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"На жаль, урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм", — коментує документ омбудсман.

Основні суперечливі положення в законопроєкті за версією Лубінця:

обмеження права громадян на виїзд із країни за рішенням військового командування;

обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника;

надання права представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи;

призов незалежно від місця перебування військовозобов'язаного;

позбавлення права на звільнення від призову аспірантів.

Основний наголос урядовець зробив на другому пункті, зауваживши, що він абсолютно не відповідає найвищому Закону України.

"Таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, Закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя", — сказав Лубінець.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець висловився категорично проти надання додаткових повноважень для територіальних центрів комплектування та висловив сподівання про врахування його зауважень.

Водночас заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що парламент може підтримати законопроєкт про мобілізацію у першому читанні, та водночас зауважив, що до документа ще дуже багато запитань, які обговорюватимуться завтра.