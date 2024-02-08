Командир 3-й штурмовой бригады "Абдулла" ответил, почему люди боятся мобилизации и что с этим делать

Командир подразделения "Терра" в 3 ОШБр Николай "Абдула" Волохов. Фото: РБК-Украина

Украинцы в большинстве своем боятся мобилизации и имеют искаженные представления о призыве на службу. Для этого, чтобы подобного не было, нужна система рекрутинга с четкими сроками службы, обязанностями и планом работы.

Об этом заявил командир подразделения "Терра" в 3 ОШБр Николай "Абдула" Волохов в интервью Олеси Бацман.

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Почему украинцы боятся мобилизации

"Абдула" рассказал, что слово мобилизация в Украине приобрело ярко выраженные коннотации. Если говорят о мобилизации, то люди сразу представляют, как кого-то где-то ловят: мужчин переодетых у женщин на границе, или кого-то, кто пытается пересечь границу через реку на построенном плоту.

"Все очень боятся мобилизации, потому что видят в этом принуждение. Для многих людей мобилизация равна тюрьме. Я убежден, что заставить человека воевать, буду говорить о своей отрасли, заставить человека воевать беспилотными средствами, освоить их и быть эффективным невозможно. Здесь все держится на внутреннем желании и мотивации. Если этого нет, то заставить невозможно и насильственные методы не подходят. Это то же, что все равно заставить человека силой нарисовать картину или создать скульптуру", — пояснил военный.

Как улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине

По мнению Волохова, в Украине следует поставить в приоритет рекрутинговую систему, ведь это поможет заинтересовать и мотивировать человека.

"Если говорить о законе, который сейчас вышел, то это достаточно важно в любой системе. Чтобы принимать какие-то важные решения, то я больше поддерживаю интеллектуальный подход, ссылаясь на логику и оценку происходящего", — сказал "Абдула".

Он объяснил, что перед тем, как идти в армию, человеку нужно четко понимать термины военной службы, основные задачи, как к нему будут относиться и зачем он сюда пришел. И именно рекрутинговая система этому поможет, потому что насильственные методы бессильные.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 нардепа.

В то же время Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что новый законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины. По его словам, он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в соответствующий комитет ВР.