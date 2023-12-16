Командир штурмового батальйону розповів, які зміни потрібні Україні щодо мобілізації

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Петро Горбатенко. Фото: 1+1

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Петро Горбатенко з позивним "Ролло" відповів на запитання про те, які зміни мають провести в правилах щодо мобілізації в Україні. На його думку, така процедура має бути жорсткішою.

Про це він заявив в ефірі "1+1".

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Військовий зазначив, що проблема не лише в самих ухилянтах, а й у працівниках ТЦК та СП.

"По-перше, закон про мобілізацію хвилює. Тема вручення повісток і тема ухилянтів — це просто якийсь абсурд і якийсь сюр. Не можу передати емоції тими словами, якими можна говорити в прямому ефірі. Те, що відбувається з "обороною" в спортзалах, закривання в підвалах кафе тощо. Має бути жорсткіша мобілізація, мають її проводити в ширшому (форматі): і студентів, і максимально всіх. Проблема ж не тільки в людях-ухилянтах, проблема в ТЦК, є ж корупційна складова", — пояснив військовослужбовець.

Відповідальність для ТЦК

За його словами, держава повинна на законодавчому рівні ввести кримінальну відповідальність одразу після першої відмови від повістки.

"Що значить, не хочу брати, не буду. Плюс Російська Федерація розплела купу юристів, які надають допомогу, як "відкосити" від повістки... Це має бути комплекс законодавчий: з першого разу наступає кримінальна відповідальність за неявку, за непроходження (ВЛК) тощо. Також ТЦК мають нести відповідальність кримінальну, за них потрібно серйозніше взятися", — наголосив Петро Горбатенко.

Зазначимо, що раніше командир Першого штурмового батальйону 3 ОШБр ЗСУ заявляв, що настав час відправляти на фронт молодь. На його думку, вже треба відправляти воювати не дідів, а 18-20-річних.

Нагадаємо, засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф" розповів, що купляти військове спорядження мобілізованому до лав ЗСУ необов’язково. Але є набір речей, які не будуть зайвими для військовослужбовця після потрапляння у підрозділ Збройних сил України.