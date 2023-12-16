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Ловитимуть ухилянтів — Кім про посилення мобілізації на Миколаївщині

16 грудня 2023 00:54
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Інна Буряк
редактор
Ловитимуть ухилянтів — Кім про посилення мобілізації на Миколаївщині
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: LIGA.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про посилення мобілізації в регіоні. Також він розповів, що Миколаївщина показала найкращий результат щодо призову порівняно з іншими областями.

Про це Віталій Кім повідомляє "Ми-Україна".

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Кім зазначив, що посилення мобілізації передбачає те, що ухилянтів ловитимуть. За його словами, працівники ТЦК не навідувались до місцевих спортзалів та закладів відпочинку.

"Ми видали спільні накази, для повноважень, видачі посвідчень, ті речі, які зараз недоопрацьовані, ми доопрацювали на обласному рівні. Комісії мобільні будуть їздити, будуть перевіряти, ухилянтів будуть ловити", — розповів очільник ОВА.

Він наголосив, що Миколаївська область позитивно відзначилась по мобілізації, показавши найкращий результат, за що Кім подякував людям. Очільник місцевої ОВА уточнив, що в їхньому регіоні відсоток оброблених заяв менший, ніж відсоток тих, хто вступає до ЗСУ після ВЛК.

Також Кім додав, що в області вже мобілізовано 33 тисячі осіб, з яких 21 тисяча призначена до бойових частин. За його словами, 99% бійців, з якими він спілкується, підтримують ідею призову чоловіків зі спортзалів і клубів до служби.

Нагадаємо, що в країні інтенсивно посилюють мобілізаційні заходи в багатьох областях. Ми писали про посилення призову на Закарпатті та Полтавщині.

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