Командир штурмового батальона рассказал, какие изменения нужны Украине по мобилизации

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко. Фото: 1+1

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло" ответил на вопрос, какие изменения должны провести в правилах мобилизации в Украине. По его мнению, такая процедура должна быть более жесткой.

Об этом он заявил в эфире "1+1".

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Военный отметил, что проблема не только в самих уклонистах, но и в работниках ТЦК и СП.

"Во-первых, закон о мобилизации волнует. Тема вручения повесток и тема уклонистов — это просто абсурд и какой-то сюр. Не могу передать эмоции теми словами, которыми можно говорить в прямом эфире. То, что происходит с "обороной" в спортзалах, закрывание в подвалах кафе и т.д. Должна быть более жесткая мобилизация, должны ее проводить в более широком (формате): и студентов, и максимально всех. Проблема же не только в людях-уклонистах, проблема в ТЦК, есть коррупционная составляющая", — объяснил военнослужащий.

Ответственность для ТЦК

По его словам, государство должно на законодательном уровне ввести уголовную ответственность сразу после первого отказа от повестки.

"Что значит, не хочу брать, не буду. Плюс Российская Федерация расплела кучу юристов, оказывающих помощь, как "откосить" от повестки... Это должен быть законодательный комплекс: с первого раза наступает уголовная ответственность за неявку, за непрохождение (ВЛК) ) и т.д. Также ТЦК должны нести ответственность уголовную, за них нужно серьезнее взяться", — подчеркнул Петр Горбатенко.

Отметим, что ранее командир Первого штурмового батальона 3 ОШБр ВСУ заявлял, что пора отправлять на фронт молодежь. По его мнению, уже нужно отправлять воевать не дедов, а 18-20-летних.

Напомним, основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф", рассказал, что покупать военное снаряжение мобилизованном в ряды ВСУ необязательно. Но есть набор вещей, которые не будут лишними для военнослужащего после попадания в подразделение Вооруженных Сил Украины.