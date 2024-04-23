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Командувач Нацгвардії назвав умову, за якої умови можлива ротація

23 квітня 2024 13:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Командувач Нацгвардії назвав умову, за якої умови можлива ротація
Олександр Півненко. Фото: LIGA.net
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що без якісного та повноцінного процесу мобілізації ротація неможлива. Наразі ж її замінюють внутрішніми переміщеннями та рекрутингом. 

Про це військовий сказав у інтерв'ю для LIGA.net.

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Коли буде ротація

"Не буде мобілізації — не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямі, який цікавий противнику", — сказав Півненко, говорячи про можливість ротації. 

Він додав, що зараз ротацію здійснюють завдяки внутрішніх переміщень та рекрутингу. Другий, за його словами, показує непогані результати особливо у бригадах наступу. 

Півненко наголосив, що сам по собі рекрутинг зможе повноцінно замінити мобілізаційний процес, але не на сьогоднішній день. 

"Це має відбуватися паралельно. Система не може швидко перебудуватись. Думаю, за кілька місяців ми побачимо збільшення кількості людей, які бажають приходити до армії", — сказав Півненко. 

Нагадаємо, за словами нардепа Сергія Дамченка, законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року. 

До слова, новий закон про мобілізацію містить норму, згідно з якою визволені з ворожого полону українські військовослужбовці мають право на демобілізацію. Також вони зможуть взяти відпустку на 90 днів.

війна
ЗСУ
українці
військові
війна в Україні
військовозобов'язані

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