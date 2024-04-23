Командующий Нацгвардии назвал условие, при котором возможна ротация

Александр Пивненко. Фото: LIGA.net

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил, что без качественного и полноценного процесса мобилизации ротация невозможна. Сейчас ее заменяют внутренними перемещениями и рекрутингом.

Об этом военный сказал в интервью LIGA.net.

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Когда будет ротация

"Не будет мобилизации — не будет ротации. Без нее люди истощаются. Ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне. Особенно если стоит на направлении, которое интересно противнику", — сказал Пивненко, говоря о возможности ротации.

Он добавил, что сейчас ротацию осуществляют благодаря внутренним перемещениям и рекрутингу. Второй, по его словам, показывает неплохие результаты, особенно в бригадах наступления.

Пивненко подчеркнул, что сам по себе рекрутинг сможет полноценно заменить мобилизационный процесс, но не на сегодняшний день.

"Это должно происходить параллельно. Система не может быстро перестроиться. Думаю, через несколько месяцев мы увидим увеличение количества людей, желающих приходить в армию", — сказал Пивненко.

Напомним, по словам нардепа Сергея Дамченко, законопроект по демобилизации и ротации может появиться в течение 2025 года.

К слову, новый закон о мобилизации содержит норму, согласно которой освобожденные из вражеского плена украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию. Также они смогут принять отпуск на 90 дней.