Командувач Сухопутних військ закликав українців не боятися стати до лав ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Фото: Facebook Павлюка

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк закликав українців приєднатися до війська. Він зазначив, що Росія заперечує саме існування українського народу, тому усі інші плани та мрії варто поставити на паузу.

Своє звернення Павлюк розмістив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 8 квітня.

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Генерал зазначив, що поки Збройні сили України стримують російські війська по всій лінії фронту, Росія намагається посіяти ворожнечу та недовіру серед українців до армії.

Також Павлюк закликав українців знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ, оскільки військовим зараз потрібна не техніка, а люди.

"Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування", — сказав генерал.

Він наголосив, що ворог розуміє тільки мову сили. Його треба змусити забратися з України.

"Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі", — вважає Павлюк.

Командувач Сухопутних військ зауважив, що російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація не є захистом держави, а порушує права.

Нікого не кинуть у бій непідготовленим

Павлюк також звертає увагу, що повістка та оновлення даних у Територіальному центрі комплектування, не означає направлення на службу у зону активних бойових дій на наступний день.

"Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення — відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО", — йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ визнає, що системи ТЦК та підготовки військових не ідеальні, але наголошує, що йде робота над їх удосконаленням.

Пост Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Пост Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Пост Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Євгеній Оропай, позивний "Скіф", став гостем студії Ранок.LIVE. Він розповів про нестачу в Україні мобілізаційного ресурсу.

Народний депутат Сергій Демченко вважає, що Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня.