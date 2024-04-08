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Командующий Сухопутными войсками призвал украинцев не бояться стать в ряды ВСУ

8 апреля 2024 16:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Командующий Сухопутными войсками призвал украинцев не бояться стать в ряды ВСУ
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Фото: Facebook Павлюка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк призвал украинцев присоединиться к войску. Он отметил, что Россия отрицает само существование украинского народа, поэтому все остальные планы и мечты следует поставить на паузу.

Свое обращение Павлюк разместил на своей странице в Facebook в понедельник, 8 апреля.

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Генерал отметил, что пока Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска по всей линии фронта, Россия пытается посеять рознь и недоверие среди украинцев к армии.

Также Павлюк призвал украинцев найти в себе мужество стать в ряды ВСУ, поскольку военным сейчас нужна не техника, а люди.

"Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование", — сказал генерал.

Он подчеркнул, что враг понимает только язык силы. Его нужно заставить забраться из Украины.

"Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще", — считает Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация не является защитой государства, а нарушает права.

Никого не бросят в бой неподготовленным

Павлюк также обращает внимание, что повестка и обновление данных в Территориальном центре комплектования не означает направления на службу в зону активных боевых действий на следующий день.

"Все, кого признали годными к службе, без исключения, отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО", — говорится в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками признает, что системы ТЦК и подготовки военных не идеальны, но подчеркивает, что идет работа над их усовершенствованием.

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Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот
пост
Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот
пост
Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Евгений Оропай, позывной "Скиф", стал гостем студии Ранок.LIVE. Он рассказал о нехватке в Украине мобилизационного ресурса.

Народный депутат Сергей Демченко считает, что Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля.

война
украинцы
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
Александр Павлюк
военнослужащие

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