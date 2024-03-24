Командувач СВ ЗСУ розповів, як ставлення до ТЦК підриває національну безпеку України

Працівники ТЦК виписують повістку. Фото: vinnitsa.info

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів, як українці підривають національну безпеку своїм відношенням до ТЦК. Він закликав до обережності, щоб ненароком не допомогти ворогу своїми діями.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у неділю, 24 березня.

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Павлюк підкреслив, що іноді перемога досягається не на полі бою, а через підрив планів супротивника. Сучасні події в Україні відображають застосування Росією давніх стратегій, які перетворюють невинні дії громадян на потужну зброю в руках агресора.

Допис Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Допис Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Допис Олександра Павлюка. Фото: скриншот

Він нагадав, що два роки тому, українці активно висміювали спроби мобілізації в Росії, але сьогодні ми спостерігаємо занепад єдності, частково спричинений медіа та блогерами. Адже замість підтримки військових, суспільство почало зневажати ТЦК та намагається уникнути виконання своїх обов'язків.

Генерал-лейтенант заявив, що ЗМІ відійшли від висвітлення важливості військової служби, зосередившись на сенсаційних історіях, що не відображають реальної ситуації.

Водночас з цим суспільство стало майже з ненавистю відноситися до військовослужбовців ТЦК, сьогодні більшість з них складають люди, які втратили здоров’я на війні та не можуть служити у бойових частинах.

Павлюк підкреслив, що неправомірними є дії громадян, які намагаються уникнути військової служби, а не дії військових ТЦК, які виконують свій обов’язок. Він заявив, що суспільство повинно відкинути вирвані з контексту історії та зосередитися на підтримці тих, хто працює на перемогу.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК.

Раніше ми писали, що в ТЦК пояснили, кого призивають насамперед.