В ТЦК спростували чутки про тотальну мобілізацію сільських чоловіків

Тотальна мобілізація мешканців сіл — в ТЦК пояснили, кого призивають насамперед
Твердження, що ТКЦ спеціально мобілізують більшість сільського населення на відміну від міського, не є правдивими. Потрапити до лав ЗСУ мають однакові шанси усі.
Про це повідомив на брифінгу речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.
Воюють не лише мешканці сіл
Романа Істоміна піддав критиці твердження, що ТЦК спеціально призивають насамперед сільських мешканців. В той час як жителів міст залучають до мобілізації не так активно.
"Я не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, а який у селах. Я можу пояснити такі розмови наступним. Коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків, то це вже набагато відчутніше, ніж коли у великому місті призивають 100 осіб. Плюс в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", — зазначив речник ОТЦК.
Блогери та адвокати кажуть неправду
Роман Істомін підкреслив, що багато блогерів та адвокатів поширюють неправдиву інформацію про ТЦК в соціальних мережах.
"Якщо людина блогер, вона говорить так, як їй вигідно. Звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, має контузії, підходить до громадянина й просить показати документи, у відповідь чує, що ТЦК — це приватна структура, бо таке він почув в TikTok або YouTube", — підкреслив Істомін.
Раніше у ТЦК зробили заяву щодо провалу мобілізації в Україні. Також ми писали, де працівники ТЦК можуть законно вручати повістки.
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