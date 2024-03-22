В ТЦК спростували чутки про тотальну мобілізацію сільських чоловіків

Речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін. Скриншот: Новини Полтавщини

Твердження, що ТКЦ спеціально мобілізують більшість сільського населення на відміну від міського, не є правдивими. Потрапити до лав ЗСУ мають однакові шанси усі.

Про це повідомив на брифінгу речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.

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Воюють не лише мешканці сіл

Романа Істоміна піддав критиці твердження, що ТЦК спеціально призивають насамперед сільських мешканців. В той час як жителів міст залучають до мобілізації не так активно.

"Я не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, а який у селах. Я можу пояснити такі розмови наступним. Коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків, то це вже набагато відчутніше, ніж коли у великому місті призивають 100 осіб. Плюс в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", — зазначив речник ОТЦК.

Блогери та адвокати кажуть неправду

Роман Істомін підкреслив, що багато блогерів та адвокатів поширюють неправдиву інформацію про ТЦК в соціальних мережах.

"Якщо людина блогер, вона говорить так, як їй вигідно. Звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, має контузії, підходить до громадянина й просить показати документи, у відповідь чує, що ТЦК — це приватна структура, бо таке він почув в TikTok або YouTube", — підкреслив Істомін.

Раніше у ТЦК зробили заяву щодо провалу мобілізації в Україні. Також ми писали, де працівники ТЦК можуть законно вручати повістки.