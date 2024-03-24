Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Командующий СВ ВСУ рассказал, как отношение к ТЦК подрывает национальную безопасность Украины arrow

Командующий СВ ВСУ рассказал, как отношение к ТЦК подрывает национальную безопасность Украины

24 марта 2024 13:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Командующий СВ ВСУ рассказал, как отношение к ТЦК подрывает национальную безопасность Украины
Работники ТЦК выписывают повестку. Фото: vinnitsa.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, как украинцы подрывают национальную безопасность своим отношением к ТЦК. Он призвал к осторожности, чтобы невзначай не помочь врагу своими действиями.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 марта.

Читайте также:

Сообщения командующего Сухопутными войсками ВСУ

Павлюк подчеркнул, что иногда победа достигается не на поле боя, а из-за подрыва планов противника. Современные события в Украине отражают применение Россией давних стратегий, превращающих невинные действия граждан в мощное оружие в руках агрессора.

Сообщение Александра Павлюка. Фото: скриншот
Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот
Сообщение Александра Павлюка. Фото: скриншот
Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот
Сообщение Александра Павлюка. Фото: скриншот
Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот

Он напомнил, что два года назад украинцы активно высмеивали попытки мобилизации в России, но сегодня мы наблюдаем упадок единства, частично вызванный медиа и блогерами. Ведь вместо поддержки военных общество начало пренебрегать ТЦК и пытается избежать выполнения своих обязанностей.

Генерал-лейтенант заявил, что СМИ отошли от освещения важности военной службы, сосредоточившись на сенсационных историях, не отражающих реальную ситуацию.

В то же время общество стало почти с ненавистью относиться к военнослужащим ТЦК, сегодня большинство из них составляют люди, которые потеряли здоровье на войне и не могут служить в боевых частях.

Павлюк подчеркнул, что неправомерными являются действия граждан, которые пытаются избежать военной службы, а не действия военных ТЦК, выполняющих свой долг. Он заявил, что общество должно отвергнуть вырванных из контекста истории и сосредоточиться на поддержке тех, кто работает на победу.

Напомним, недавно стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК.

Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, кого призывают в первую очередь.

ВСУ
мобилизация
ТЦК и СП
Александр Павлюк
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ