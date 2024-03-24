Командующий СВ ВСУ рассказал, как отношение к ТЦК подрывает национальную безопасность Украины

Работники ТЦК выписывают повестку. Фото: vinnitsa.info

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, как украинцы подрывают национальную безопасность своим отношением к ТЦК. Он призвал к осторожности, чтобы невзначай не помочь врагу своими действиями.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 марта.

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Павлюк подчеркнул, что иногда победа достигается не на поле боя, а из-за подрыва планов противника. Современные события в Украине отражают применение Россией давних стратегий, превращающих невинные действия граждан в мощное оружие в руках агрессора.

Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот

Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот

Пост Александра Павлюка. Фото: скриншот

Он напомнил, что два года назад украинцы активно высмеивали попытки мобилизации в России, но сегодня мы наблюдаем упадок единства, частично вызванный медиа и блогерами. Ведь вместо поддержки военных общество начало пренебрегать ТЦК и пытается избежать выполнения своих обязанностей.

Генерал-лейтенант заявил, что СМИ отошли от освещения важности военной службы, сосредоточившись на сенсационных историях, не отражающих реальную ситуацию.

В то же время общество стало почти с ненавистью относиться к военнослужащим ТЦК, сегодня большинство из них составляют люди, которые потеряли здоровье на войне и не могут служить в боевых частях.

Павлюк подчеркнул, что неправомерными являются действия граждан, которые пытаются избежать военной службы, а не действия военных ТЦК, выполняющих свой долг. Он заявил, что общество должно отвергнуть вырванных из контекста истории и сосредоточиться на поддержке тех, кто работает на победу.

Напомним, недавно стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК.

Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, кого призывают в первую очередь.