Комбат назвав єдину проблему української армії

Комбат назвав єдину проблему української армії

Дата публікації: 15 березня 2026 04:30
Комбат назвав єдину проблему української армії
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Головною проблемою Сил оборони України є недостатня кількість людей. Люди, які воюють від початку повномасштабного вторгнення або взагалі від 2014 року, утомлені, але заміни їм немає. Така нестача особового складу заважає війську відновлюватися, а бійцям проходити додаткове навчання.

Про це в етері "Армія Медіа" в п'ятницю, 14 березня, заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Проблема в лавах української армії

За словами комбата, рішення щодо 30 днів гарантованої відпустки для військових ухвалили, але коли нема замінити, відпустити бійців на відпочинок означає втратити певну кількість людей із піхотних підрозділів у разі наступу ворога.

"Треба кимось же замінити в цей період часу, щоб мати можливість навчатися, рятуватися, відновлювати психологічне і фізіологічне здоров'я. Не йти на позицію із грижею, а мати можливість прооперуватися та повернутися за чотири місяці до строю..." — заявив Федоренко. 

Також він додав, що основною потребою Сил оборони наразі є люди: 

"Кількість людей дає можливості відповідно працювати над усіма тими змінами та впровадженнями, які необхідні для організації сучасного, ефективного українського війська".

Раніше стало відомо, що в Україні планують впровадити нові правила мобілізації. Відповідний законопроєкт зареєстрував на сайті Верховної Ради нардеп Сергій Гривко.

Також ми повідомили, що працівникам ТЦК та СП можуть заборонити застосовувати фізичну силу під час мобілізаційних заходів. У такому разі вони проводитимуть лише роз'яснювальну роботу.

армія мобілізація
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

