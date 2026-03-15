Комбат назвал единственную проблему украинской армии

Комбат назвал единственную проблему украинской армии

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 04:30
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Главной проблемой Сил обороны Украины является недостаточное количество людей. Люди, которые воюют с начала полномасштабного вторжения или вообще с 2014 года, уставшие, но замены им нет. Такая нехватка личного состава мешает войску восстанавливаться, а бойцам проходить дополнительное обучение.

Об этом в эфире "Армия Медиа" в пятницу, 14 марта, заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, передает Новини.LIVE.

Проблема в рядах украинской армии

По словам комбата, решение о 30 днях гарантированного отпуска для военных приняли, но когда нечем заменить, отпустить бойцов на отдых означает потерять определенное количество людей из пехотных подразделений в случае наступления врага.

"Надо кем-то же заменить в этот период времени, чтобы иметь возможность учиться, спасаться, восстанавливать психологическое и физиологическое здоровье. Не идти на позицию с грыжей, а иметь возможность прооперироваться и вернуться через четыре месяца в строй..." — заявил Федоренко.

Также он добавил, что основной потребностью Сил обороны сейчас являются люди:

"Количество людей дает возможности соответственно работать над всеми теми изменениями и внедрениями, которые необходимы для организации современного, эффективного украинского войска".

Ранее стало известно, что в Украине планируют внедрить новые правила мобилизации. Соответствующий законопроект зарегистрировал на сайте Верховной Рады нардеп Сергей Гривко.

Также мы сообщили, что работникам ТЦК и СП могут запретить применять физическую силу во время мобилизационных мероприятий. В таком случае они будут проводить только разъяснительную работу.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
