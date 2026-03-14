В Україні планують запровадити нові правила мобілізації

Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК.

В Україні планують внести зміни у процес оповіщення військовозобов'язаних. Зокрема, працівникам ТЦК та СП можуть заборонити неправомірно затримувати громадян. Щоправда, дещо не зміниться навіть у разі ухвалення нових норм.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що планують змінити

Якщо законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді, ухвалять, працівники ТЦК та СП не зможуть застосовувати фізичну силу до військовозобов'язаних та інших цивільних громадян. У разі виявлення порушень представники військкомату пояснюватимуть людині, якою є мета мобілізації, яких правил мають дотримуватися військовозобов'язані та яка відповідальність передбачається за порушення цих правил.

Інші правила:

повістку вручатимуть громадянам особисто не пізніше ніж за три дні до дати, коли ті повинні прийти до ТЦК та СП;

відмова від повістки — порушення законодавства;

якщо військовозобов'язаний без поважних частин не прибув до ТЦК та СП після отримання повістки або відмовився від отримання цього документа взагалі, упродовж 14 днів від дати неявки до військкомату мають винести постанову про адміністративне порушення;

упродовж семи днів від дня винесення постанови до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів вносять дані про притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Після цього ТЦК та СП звертається до поліції, аби правоохоронці затримали фігуранта і доправили до військкомату.

Що не зміниться

Нардеп Сергій Гривко в коментарі ТСН.ua повідомив, що мав листування з Генштабом. Повідомлення про застосування працівниками ТЦК фізичної сили були поодинокими, але в суспільстві подібні інциденти швидко узагальнюються — цим користуються росіяни.

"Я запропонував проводити попередню роз'яснювальну роботу для того, щоб пояснити людини права та обов'язки, дати можливість три дні зібратися, подумати", — зазначив нардеп.

За його словами, упродовж цього періоду тривалістю у три дні людина матиме змогу обрати для себе професію в системі рекрутингу. Наприклад, той, хто знається на механіці, знадобиться в танкових військах.

Скасовувати оповіщення у вигляді рейдів не планують, але такі заходи будуть роз'яснювального характеру.

"На тлі всіх інформаційних війн зрозуміло, що багато людей хвилюються, але державу захищати треба і водночас треба більш по-людськи підходити до цього питання", — наголосив Гривко.

Також він додав, що затримувати громадян військовослужбовці ТЦК та СП можуть, якщо ті застосовують силу проти учасників групи оповіщення.

