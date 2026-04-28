Комісія за кредит для військового: юристи не радять платити

Військовослужбовець та його дружина. Фото: komersant.info

Пільгове кредитування надається не тільки військовослужбовцям ЗСУ, а і їхнім дружинам / чоловікам. Та комісії на кредит не списуються автоматично, на відміну від відсотків чи штрафів. Але у деяких випадках, наголосили юристи, можна оскаржити комісію через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Кредити для військових

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні пільги, гарантовані державою. Це, зокрема, пільгові умови кредитування.

Право на такі пільги мають не тільки самі військовослужбовці. Ця норма розповсюджується і на найближчих членів їхніх родин, тобто на дружин / чоловіків.

До юристів звернулася дружина чинного військовослужбовця ЗСУ. Вона розповіла, що її кредити викупила відповідна організація, але вона вимагає від неї сплату комісії.

Оскарження незаконних комісій на кредит

Громадянка поцікавилася, чи законною є ця вимога і чи потрібно їй сплачувати комісію. Комісію, підкреслила дружина військового, їй нарахували у розмірі тіла самого кредиту.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, роз’яснили нюанси кредитування військового та його родини. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Тіло кредиту зазвичай залишається до сплати, проценти / штрафи / пеня підлягають списанню за пільгою, а "комісія" не списується автоматично лише через статус дружини військового".

Втім, пояснив Айвазян, комісію можна і треба оскаржувати. Особливо, додав адвокат, якщо вона, ця комісія, не передбачена договором або є замаскованими відсотками / штрафами.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які умови кредитних канікул для військовослужбовців ЗСУ пропонує Міністерство оборони.

Українські громадяни, які проходять військову службу у ЗСУ, мають право на кредитні канікули. У Міністерстві оборони пояснили, чим відрізняються кредитні канікули для мобілізованих громадян і тих, хто підписав контракт на військову службу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, якими є умови списання відсотків під час кредитних канікул для військових в Україні.

В Україні окремі категорії військовослужбовців звільняються від відсотків та штрафів за кредитами на час служби. Кредитні канікули можна оформити з першого дня мобілізації. Також пільга надається дружинам та чоловікам захисників.