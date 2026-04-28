Комиссия за кредит для военного: юристы не советуют платить

Военнослужащий и его жена. Фото: komersant.info

Льготное кредитование предоставляется не только военнослужащим ВСУ, а и их женам / мужьям. И комиссии на кредит не списываются автоматически, в отличие от процентов или штрафов. Но в некоторых случаях, отметили юристы, можно обжаловать комиссию через суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Кредиты для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные льготы, гарантированные государством. Это, в частности, льготные условия кредитования.

Право на такие льготы имеют не только сами военнослужащие. Эта норма распространяется и на ближайших членов их семей, то есть на жен/мужей.

К юристам обратилась жена действующего военнослужащего ВСУ. Она рассказала, что ее кредиты выкупила соответствующая организация, но она требует от нее уплату комиссии.

Читайте также:

Обжалование незаконных комиссий на кредит

Гражданка поинтересовалась, законно ли это требование и нужно ли ей платить комиссию. Комиссию, подчеркнула жена военного, ей начислили в размере тела самого кредита.

Юристы, комментируя эту ситуацию, разъяснили нюансы кредитования военного и его семьи. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Тело кредита обычно остается к уплате, проценты/штрафы/пеня подлежат списанию по льготе, а "комиссия" не списывается автоматически только из-за статуса жены военного".

Впрочем, пояснил Айвазян, комиссию можно и нужно оспаривать. Особенно, добавил адвокат, если она, эта комиссия, не предусмотрена договором или является замаскированными процентами/штрафами.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие условия кредитных каникул для военнослужащих ВСУ предлагает Министерство обороны.

Украинские граждане, которые проходят военную службу в ВСУ, имеют право на кредитные каникулы. В Министерстве обороны объяснили, чем отличаются кредитные каникулы для мобилизованных граждан и тех, кто подписал контракт на военную службу.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, каковы условия списания процентов во время кредитных каникул для военных в Украине.

В Украине отдельные категории военнослужащих освобождаются от процентов и штрафов по кредитам на время службы. Кредитные каникулы можно оформить с первого дня мобилизации. Также льгота предоставляется женам и мужьям защитников.