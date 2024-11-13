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Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

13 листопада 2024 20:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Війна в Україні — Комітет Нацбезпеки підтримав законопроєкт демобілізації військових
Військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт про демобілізацію військових. Право на дострокове звільнення зі служби зможуть отримати солдати, у яких зведені брати або сестри загинули чи зникли безвісти під час війни.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, 13 листопада.

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Гончаренко заявив про те, що Комітет ВРУ з нацбезпеки підтримав його законопроєкт про надання права на звільнення тим військовим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

"Борюсь за справедливість, щоб була можливість звільнення з військової служби для тих, чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час відсічі агресії РФ", — написав нардеп.

Він закликав колег винести цей законопроєкт на розгляд для голосування.

Тобто у разі ухвалення закону, солдати, у яких загинули або зникли безвісти зведені брати чи сестри, отримають право на дострокове звільнення зі служби.

Закон про демобілізацію військових
Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років. 

Олексій Гончаренко законопроєкт війна в Україні демобілізація військовослужбовці загиблі

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