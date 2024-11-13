Война в Украине — Комитет Нацбезопасности поддержал законопроект демобилизации военных

Военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности поддержал законопроект о демобилизации военных. Право на досрочное увольнение со службы смогут получить солдаты, у которых сводные братья или сестры погибли или пропали без вести во время войны.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, 13 ноября.

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Законопроект о демобилизации военных, чьи родственники погибли

Гончаренко заявил о том, что Комитет ВРУ по нацбезопасности поддержал его законопроект о предоставлении права на освобождение тем военным, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

"Борюсь за справедливость, чтобы была возможность увольнения с военной службы для тех, чьи неполнородные братья и сестры погибли или пропали без вести во время отпора агрессии РФ", — написал нардеп.

Он призвал коллег вынести этот законопроект на рассмотрение для голосования.

То есть в случае принятия закона солдаты, у которых погибли или пропали без вести сводные братья или сестры, получат право на досрочное увольнение со службы.

Сообщение Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, правительство Украины приняло постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет.