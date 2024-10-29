У Раді розглядають законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних 18-25 років

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

У Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років. Після цього має відбутися голосування.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 29 жовтня.

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Звільнення обмежено придатних 18-25 років

"Щойно Рада доручила Комітету з нацбезпеки розглянути законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних 18-25 років", — написав Гончаренко.

За словами нардепа, після розгляду законопроєкт мають винести на розгляд у залу для голосування.

Гончаренко нагадав, що це питання піднімалося у його законопроекті 11379, який прийнятий у вигляді 11379-д. При цьому прийняті рішення стосувалися тільки відстрочки від військової служби.

"Дотискаємо далі, щоб і була демобілізація", — зазначив Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Верховна Рада на законодавчому рівні заборонила мобілізацію військовозобов'язаних до 25 років. Тепер ця категорія громадян може йти служити лише добровільно.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що просто демобілізувати колишніх обмежено придатних 18-25 років неможливо до тих пір, поки на їхнє місце не наберуть інших призовників.